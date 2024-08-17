17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi, Türkiye'nin hafızasından silinmeyen büyük bir felaket olarak hatırlanıyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu acı olayın 25. yıldönümünde yaptığı açıklamayla, deprem bilincinin ve dirençli kentler oluşturmanın önemine dikkat çekti.

25 yıllık bir acı

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaptığı açıklamada, "Marmara Depremi’nin üzerinden geçen 25 yıla rağmen yaşattığı acıları hiç unutmadık" diyerek, 17 Ağustos başta olmak üzere 30 Ekim İzmir Depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi gibi büyük felaketlerin tekrar yaşanmaması adına yapılan çalışmalara vurgu yaptı.

"17 Ağustos, 30 Ekim, 6 Şubat’ta yaşanan acıların tekrarlanmaması adına dirençli kentler yaratmak ve deprem bilinci oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyen Mutlu, Konak Belediyesi olarak bu konuda yürütülen projelere dikkat çekti. Depreme dayanıklı yapılar ve bilinçlendirme çalışmalarıyla, gelecekte bu tür acıların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Mutlu, açıklamasının sonunda, "Deprem dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Marmara Depremi’nin üzerinden geçen 25 yıla rağmen yaşattığı acıları hiç unutmadık.

17 Ağustos, 30 Ekim, 6 Şubat’ta yaşanan acıların tekrarlanmaması adına dirençli kentler yaratmak ve deprem bilinci oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Deprem dolayısıyla… pic.twitter.com/uc5nt3q42E — Nilüfer Çınarlı Mutlu (@nilufercmutlu) August 17, 2024