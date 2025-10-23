Konak Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen doğal gaz çalışmaları, Ulubatlı Mahallesi’nde ilk meyvesini verdi. İlk aboneliğin yapıldığı evi ziyaret eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, mahalle sakinleriyle birlikte doğal gaz ateşini yaktı.

Başkan Mutlu, İzmirGaz ile birlikte titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 2705 Sokak’ta ilk bağlantıyı yapılan İlknur ve Ahmet Akgün çiftinin evini ziyaret etti. Mutlu, aileyle birlikte ilk doğal gaz ateşinde kahve içerek, konforun mahalleye ulaşmasının heyecanını paylaştı.

“Söz verdiğimiz gibi; Konak’ta doğal gazın ulaşmadığı tek bir mahallemiz bile kalmayacak. Komşularımızın konforu ve daha temiz bir çevre için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”

Yıllardır doğal gaz bekleyen Akgün çifti, sıcak bir kış geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadı. Ahmet Akgün, Başkan Mutlu’ya teşekkür ederek şunları söyledi:

“Gülmez denilen gaz, 30 yıl sonra nihayet geldi. İlk doğal gaz evimize bağlandığı için çok mutluyuz. Başkanımız olmasa bunu başaramazdık.”

Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner de çalışmaları övgüyle değerlendirerek:

“Bugüne kadar hiçbir başkanımız cesaret edemedi. Nilüfer Başkanımız öncülük etti ve işte ilk doğal gazımız bağlandı. Devamı da gelecek” dedi.