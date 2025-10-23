Menderes Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle “10 Kasım ve Atatürk’e Özlem” temalı ödüllü resim ve şiir yarışması başlattı. Başvurular 5 Kasım’a kadar devam edecek.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen yarışma, ilkokul 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul ve lise öğrencilerine açık. 22 Ekim itibarıyla başlayan başvuru süreci 5 Kasım Çarşamba günü sona erecek.

Eserlerin teslim alınmasının ardından değerlendirme süreci 6-7 Kasım’da gerçekleşecek ve dereceye girenler 10 Kasım 2025’te duyurulacak. Yarışmayla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0232 700 00 00 dahili 1019 ve 1332 numaralı hatlardan iletişime geçebilecek.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını her alanda yaşatmak ve gelecek nesillere bir örnek lider olarak aktarmak istiyoruz. Ölüm yıl dönümünde resim ve şiir yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımızın Atatürk’ü eserlerinde en iyi şekilde anlatmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü çok özlüyoruz. Yeni nesillerin onu en iyi şekilde tanıması ve anlamasını umuyoruz. Bu vesileyle Ulu Önderimizi ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Onların mirasına hep birlikte sahip çıkacağız.”