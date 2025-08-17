Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçedeki kaçak hurda depolarının oluşturduğu güvenlik riskine dikkat çekti. 1. Kadriye Mahallesi’nde çıkan ve birçok eve sıçrayan yangının ardından açıklama yapan Başkan Mutlu, denetim ve mühürlemelere rağmen yasal boşluklar nedeniyle bazı depoların tekrar açıldığını vurguladı.

Başkan Mutlu, “İlçemizde kaçak hurdacılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ancak bu süreçte yasa koyuculardan güçlü ve etkin düzenlemelerle destek bekliyoruz. Caydırıcı yaptırımlar artık bir zorunluluk” çağrısında bulundu.

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kaçak hurda depoları, Konak’ımızın güvenliği için ciddi bir tehdittir. Bu depolar, sık sık çıkan yangınlarla hem can hem de mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Belediyemiz, düzenli denetim ve mühürlemelerle bu depolara karşı mücadele etmektedir. Ancak mevcut yasal boşluklar nedeniyle mühürlenen depolar yeniden açılmakta ve tehdit devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Mutlu, açıklamasını, “Tüm kurumların ortak iradesiyle caydırıcı yaptırımların uygulanması artık şart. İlçemizde kaçak hurdacılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Geçmiş olsun Konak!” sözleriyle tamamladı.