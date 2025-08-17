Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türk Pop Müziği Korosu, eylül ayında başlayacak çalışmalarla hayata geçirilecek. Karşıyaka Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Sanat Müziği Korosu şefi Mehtap Gönüldaş, “Pop müziğe gönül veren amatör seslerin yoğun talebi üzerine bu kararı aldık. Çalışmalarımızı Bostanlı’daki Gode Cengiz Spor Tesisleri’nde sürdüreceğiz. Derneğimiz ve Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy’un desteğiyle tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor” dedi.

Gönüldaş, Türk Sanat Müziği Korosu’nun geçmişteki başarısını yurt dışına taşımayı hedeflediklerini de belirterek, “Yaz aylarında aldığımız yurt dışı festival tekliflerini vize sorunları nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldık. Bu yıl ise ekibimizle birlikte kesin olarak yurt dışında sahne alacağız. Yeni kuracağımız Pop Müziği Korosu ile de ilk sınavımızı yurt dışında vermek istiyoruz” diye konuştu.

Karşıyaka Sanat Derneği Başkan Yardımcısı İlkay Özçelik ise, hem Türk Sanat Müziği Korosu hem de yeni Pop Müziği Korosu için yeni üyeler alınacağını duyurdu. Katılmak isteyenler, 0 535 407 30 30 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.