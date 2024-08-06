Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediye Meclisi’nin ağustos ayı ikinci toplantısında önemli projeleri duyurdu. Konak’a ikinci Mutluluk Kahvesi'nin kazandırılacağı müjdesini veren Başkan Mutlu, ilki Abacıoğlu Han’da açılan ve emeklilere özel hizmet veren Mutluluk Kahvesi’nin ikincisinin 6 Ağustos’ta Güneşli Mahallesi’nde hizmete açılacağını açıkladı. Açılış töreni, saat 16.00’da Dr. Saadettin Yağdıran Spor Tesisleri bahçesinde gerçekleştirilecek.

Toplantıda önemli kararlar alındı

Konak Belediye Meclisi’nin toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda belediyenin Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinden gelen önergeler değerlendirildi. Kıllıoğlu Hamamı restorasyonu ve İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında oluşturulan katkı payı fon hesabından yararlanılması için Başkan Mutlu'ya yetki verilmesi önergesi Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi. Ayrıca, Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt satın alınması önergesi de aynı komisyona iletildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne yapılan yer tahsisi kararının iptaline yönelik meclis kararı hakkında Başkan Mutlu, hukuki süreci ve mevcut taslağı hakkında bilgi verdi. Yeni önergenin ancak iptalden sonra yapılabileceğini belirten Mutlu, bu süreçte Valilik ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını vurguladı. İptal sonrası yeni önergenin komisyonlara sunulacağını ifade eden Başkan Mutlu, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Mutlu Çocuklar Sokağı etkinlikleri de düzenlenecek

Toplantının sonunda, Başkan Mutlu, bu haftaki etkinlikleri ve projeleri duyurdu. Güneşli Mahallesi'nde açılacak ikinci Mutluluk Kahvesi'nin yanı sıra, aynı mahallede Mutlu Çocuklar Sokağı etkinlikleri de düzenlenecek. Ayrıca, Konak Belediye Meclisi, çevre ve sokak hayvanları koruma adına önemli bir karar aldı. Atık gıdaların hayvan mamasına dönüştürülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması oybirliğiyle kabul edildi.