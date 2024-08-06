Ünlü şarkıcı, yaz turnesi kapsamında Ege ve Akdeniz kıyılarında verdiği konserlerle büyük ilgi topluyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de sahne alan Zeynep Bastık, enerjisi ve hit şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı

Çeşme Stage On The Beach'te gerçekleşen konserinde, Zeynep Bastık, yaz stilini ve en sevilen parçalarını sergiledi. Konser, adeta bir müzik şölenine dönüştü. Bastık, sahnedeki performansıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren performansında, hit şarkılarını büyük bir coşkuyla seslendiren Bastık, enerjik danslarıyla da alkış topladı. Konser sonunda, hayranlarının tezahüratları eşliğinde sahneden ayrılan Zeynep Bastık, yaz turnesine hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.