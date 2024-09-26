Dto'dan Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Projesi

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından yürütülen “Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli’de Nitelikli Kadın ve Erkek İş Gücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi” kapanış toplantısıyla sona erdi. Avrupa Birliği’nin “Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen proje, teknolojik becerilerin gelişimi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla yürütüldü. Toplantıya yoğun katılım sağlanırken, kursiyerler aldıkları eğitimlerle yeni beceriler kazandı ve sertifikalarını almaya hak kazandı.

Dijitalleşmenin yol haritası paylaşıldı

Projenin kapanış toplantısında Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Ovalı, “Geleceğin Meslekleri ve Endüstri 4.0 Yol Haritası” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ovalı, dijitalleşmenin endüstriyel ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini ele alırken, Denizli’nin dijital dönüşüm yolculuğunda atılması gereken adımları vurguladı. Anket sonuçlarıyla hazırlanan Denizli Endüstri 4.0 Yol Haritası’nın önemli bir rehber olacağı ifade edildi.

Dijital dönüşüm paneli ilgiyle takip edildi

Toplantının dikkat çeken bölümlerinden biri de dijital dönüşüm paneli oldu. Net İnternet Yönetim Kurulu Başkanı Osman Makal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Norbit Yazılım Kurucu Ortağı Murat Kayacık, Tekobel Teknoloji Kurucu Ortağı Bahadır Şenel ve HNC Akıllı Tahta Kurucu Ortağı Göktuğ Hançer yer aldı. Panelde, dijitalleşmenin iş süreçlerine etkileri, müşteri deneyimi üzerindeki değişiklikler ve dijital dönüşümle birlikte iş gücünün nasıl evrildiği üzerine kapsamlı bir tartışma yapıldı.

Eğitim programları düzenlendi

Proje Koordinatörü Sıdıka Arıkan, gelecekte hızla büyümesi beklenen meslekler arasında veri analistliği, bilgisayar programcılığı ve bilgi güvenliği analistliğinin öne çıktığını belirtti. Arıkan, bu meslekler için Denizli’de nitelikli iş gücünü artırmaya yönelik eğitim programları düzenlediklerini ve büyük ilgi gördüklerini ifade etti. 24’ü kadın olmak üzere toplam 40 kişi Yönetim Bilişim Sistemleri ve İstatistiksel Veri Analizi alanlarında eğitim aldı. Projenin temel hedeflerinden biri, iş gücü piyasasında cinsiyet eşitliğini destekleyerek kadınların da dijital dönüşüm sürecine katkı sunmasını sağlamaktı.

Geniş katılımlı seminerler ile farkındalık artırıldı

Proje kapsamında ayrıca Denizli OSB ve GESİFED üyesi işletmelere yönelik seminerler de düzenlendi. Geleceğin Meslekleri adı altında gerçekleştirilen 8 seminerde, toplam 215 katılımcıya dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konularında farkındalık kazandırıldı. Bu seminerlere ilgi büyüktü ve katılımcıların çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. Sıdıka Arıkan, bu eğitimlerle hem mevcut iş gücünün teknolojik becerilerini geliştirdiklerini hem de potansiyel iş gücünü geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Başkan Uğur Erdoğan’dan teşekkür mesajı

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, projeyi başarıyla tamamladıklarını belirterek ekibini kutladı. Erdoğan, “Geleceğin meslekleri için iş gücünü hazırlamak adına attığımız bu adım, Denizli’nin Endüstri 4.0 dönüşümüne büyük bir katkı sağlayacak. Nitelikli iş gücümüzle gelecekte yenilikçi ve problem çözme odaklı çalışanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Eğitimler katılımcılar tarafından tam not aldı

Proje kapsamında 4 ay süren eğitim programları, katılımcılardan tam not aldı. Veri analizi, programlama ve dijital beceriler konusunda verilen eğitimlerle iş gücüne önemli katkılar sağlandı. Kursiyerlerden Hanife Akın, “Bu eğitimler sayesinde çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. DTO’ya teşekkür ederim” derken, Derya Solak ise eğitim sonrası e-ticaret alanında bir şirket kurmayı planladığını belirtti. Yağız Ergen de eğitimler sayesinde özgeçmişine yeni beceriler eklediğini ve kariyer planını şekillendirdiğini ifade etti.