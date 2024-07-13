Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mutlu, olayın bir kaza değil, cinayet olduğunu vurguladı ve sorumluların peşine düşeceklerini belirtti.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de meydana gelen ve Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ın hayatını kaybettiği trajik olayın ardından Enver Dündar Başar Sokak'ta incelemelerde bulundu. Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu olayın bir kaza olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz."

"Böyle bir ölüm affedilemez"

Başkan Mutlu, olayın affedilemez olduğunu vurgulayarak, sorumluların belirlenmesi ve adalet önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Mutlu, olayın neden gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız."

"Elektrik hattı standartlara uygun değil"

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Mutlu, bölgedeki elektrik hattının standartlara uygun olmadığını iddia etti. Kabloların gerekli derinlikte olmadığını ve izolasyonun yetersiz olduğunu belirten Mutlu, uzmanların raporlarını beklediklerini söyledi.

"80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar."

Önceki yağışlarda da duman çıkmış

Olayın yaşandığı rögarın, daha önce de sorunlar yaşattığı ortaya çıktı. 9 Ocak 2024'te etkili olan sağanak sırasında rögardan dumanlar çıktığı ve rögarın üzerine uyarıcı duba konulduğu görüntüler basına yansıdı.

AK Parti İlçe Başkanı da inceleme yaptı

Olay yerinde incelemelerde bulunan AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da trajedinin sorumlularının bulunması gerektiğini vurguladı.