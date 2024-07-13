CHP Lideri Özgür Özel, İzmir'de sağanak sırasında yaşanan trajik ölümlerle ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı. Özel, adli ve idari soruşturmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de yaşanan sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hakkında sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı. Özel, mesajında derin üzüntüsünü dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de dün yaşanan sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." CHP Genel Başkanı Özel'den sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifine yönelik açıklama:

"21'inci yüzyılda böylesi trajik ölümler kabul edilemez"

Özel, yaşanan trajedinin toplumda derin bir yara açtığını belirterek, 21. yüzyılda hiçbir yurttaşın böylesi trajik bir şekilde hayatını kaybetmeyi hak etmediğini vurguladı. Özel, sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır."

"Sorumlular en ağır cezayı almalı"

Özgür Özel, olayla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturmaların yakından takip edildiğini belirterek, benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm soruşturmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi. Özel, sorumluların en ağır cezayı almalarının takipçisi olacaklarını ifade etti.

"Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız."