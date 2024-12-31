Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2024’ün son günlerinde belediyenin tüm birimlerini tek tek ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Dokuz aylık görev süresinde yapılan çalışmaları takdir eden Başkan Mutlu, "Tüm birimlerimizle el ele vererek komşularımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Mutlu’nun ziyareti, Basmane’deki ana hizmet binasından Gediz’deki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine, Kadifekale’den Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne kadar geniş bir alanı kapsadı. Her birimde çalışanlarla bir araya gelen Başkan Mutlu, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diledi. Ayrıca Toros Sosyal Tesisleri'ndeki Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ni ziyaret ederek çocukların yeni yıl heyecanına ortak oldu.

"Yeni yılda daha güzel işler yapacağız"

Başkan Mutlu, Gediz’deki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde işçilerle buluşarak, "Nisan ayından bu yana çok güzel işler yapıyoruz. Her ziyaretimde sizlerden övgüyle bahsediliyor. Yeni yılda ekibimizi daha da güçlendirip başarılı projelere imza atacağız" dedi. Görevde oldukları dokuz ay boyunca elde edilen başarılara dikkat çeken Başkan Mutlu, bu başarının yeni yılda da süreceğini belirtti.

Temizlik işlerine yeni araçlar

Konak Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde emekçilerle bir araya gelen Başkan Mutlu, temizlik seferberliğinde gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederek yeni temizlik araçlarının müjdesini verdi. Başkan Mutlu, "Beş yeni temizlik aracımız filomuza katıldı, ama daha fazlası yolda. Ayrıca dijital takip sistemi ile daha etkin ve verimli hizmet sunacağız" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin yanında

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ziyaretinde Giysi Market’i de gezen Başkan Mutlu, burada ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. "Konak'ta dokunmadığımız aile kalmasın istiyoruz" diyen Başkan Mutlu, yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.