Süper Lig’de mücadele eden Eyüpspor’da teknik direktör Arda Turan ilk transferini yaptı. Göztepe ile geçtiğimiz sezonda forma şansı bulan ancak Süper Lig’de yeterli görülmeyerek formadan uzaklaşan Yalçın Kayan, İstanbul ekibi Eyüpspor ile anlaşma sağladı. İstanbul temsilcisi, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile de anlaştı. Göztepe altyapısında yetişen Yalçın Kayan, 2018 yılında profesyonel oldu. 25 yaşındaki orta saha İzmir temsilcisinde 144 maçta forma giydi ve 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yalçın Kayan'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından ise Kayan, kendisini İstanbul ekibine bağlayacak olan sözleşmeyi imzalayacak.