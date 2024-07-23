Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kağıt ve elyaf fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, olay yerine gelerek yangının durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yangın saat 10.00 sıralarında başladı

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Vakıfköy Mahallesi’nde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ham maddelerin hızlıca tutuşmasıyla alevler hızla büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen, yangın çevredeki kağıt, tekstil ve köpük fabrikalarına da sıçradı.

Evler tahliye edildi, soğutma çalışmaları devam ediyor

Fabrikaların yanındaki tüm evler, olası tehlikelere karşı tedbir amaçlı boşaltıldı. Çevik kuvvetin TOMA araçlarının yanı sıra, Tarım A.Ş’nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor.

“Büyük ölçüde kontrol altına alındı”

Olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’a, Bursa’ya geçmiş olsun diyorum. Çelebi Mehmet Mahallesi’nde geri dönüşümcülerin olduğu bölgede bir yangın çıkıyor. Kağıt deposunda başlıyor, akabinde de yorgan yapılan elyafların, süngerlerin olduğu depoya sıçrıyor. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alınmış durumda, elyaf fabrikası haricinde. Herhangi bir can kaybımız yok. Konutlara sıçrama ihtimali de büyük ölçüde engellendi. Şu anda elyaf fabrikasındaki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer taraflarda da soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Fabrikanın yanındaki dokuma fabrikasında sorun yok”

Başkan Yılmaz, konuşmasının devamında, “Fabrikanın yanındaki dokuma fabrikasında şu an bir problem yok. Sadece elyaf deposunda sorun devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’nin tüm ekipleri alanda seferber oldu. Evlerin tahliyesi de söz konusu değil, önlemler alındı. Arada bir koridor oluşturuldu. Şu an için evlere sıçraması söz konusu değil. Helikopter istendi ama daha bölgeye ulaşmadı. Arkadaşlar değerlendiriyor. Can kaybı, yaralanma yok sadece maddi hasarlı bir yangın diyebiliriz” ifadelerini kullandı.