Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karşıyaka İlçe Teşkilatı, kültürel etkinliklerine bir yenisini ekleyerek Aşure Günü etkinliği düzenledi. Karşıyakalıların ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Kerbela Olayı’nın anlam ve önemi vurgulandı. MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, “Kerbela Olayı’nın İslam dünyasında artık kanayan bir yara olmamasını diliyoruz” dedi.

Kerbela olayı etkisini koruyor

MHP Karşıyaka İlçe Teşkilatı'nın ilçe binası önünde düzenlediği Aşure Günü etkinliği, Karşıyakalılar ve partililer tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, ilk dönem İslam tarihinde pek çok önemli olayın yaşandığını belirterek, bunlardan biri olan Kerbela Olayı’nın önemine değindi. Yılmaz, “Yezid döneminde peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi olayı, İslam tarihinde hala etkisini koruyor” diye konuştu.

İslam’da zorlama yoktur

Başkan Yılmaz, İslam Dini'nin insanların birbirlerini sevmelerini ve haksız yere öldürmemelerini öğütlediğini vurguladı. “İslam, barış anlamına gelir ve dinimizde dini kabul etme noktasında zorlama yoktur. Ancak, savunma hakkınızın olduğunu belirtir” diyen Yılmaz, İmam Hüseyin’in gerçekleştirdiği Aşure Olayı’nı bu çerçevede değerlendirdi.

Aşure kıyamdır

Başkan Yılmaz, Aşure Olayı’nın, 10 Muharrem 61/680 yılında Emevi rejimine karşı gerçekleştirilen bir savunma savaşı olduğunu belirtti. Yılmaz, “Zorba ve adaletsiz Ümeyye rejimine karşı İmam Hüseyin’in gerçekleştirdiği savunma savaşı, İslam’ın temel prensiplerinden biri olan barış ve savunma savaşı çerçevesinde değerlendirilmelidir” diye aktardı.

Sosyal kaynaşma sağlanıyor

Başkan Yılmaz, Kerbela Olayı’nın hurafelerden arındırılarak İslam toplumu (Şia-Sünni, Alevi-Sünni) arasında birleştirici bir unsur olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, “Her iki toplumun da geçmişten miras aldıkları kavgaları ve ayrılıkları gelecek nesillere aktarmak yerine, gelecek nesillerin ‘Can Kardeşliği’ için karşılıklı konuşma zamanı geldi” dedi.

Açıklamanın ardından, Karşıyakalılar aşurelerini paylaşarak güzel sohbetler eşliğinde kaynaşmanın tadını çıkardı. MHP İlçe Teşkilatı’nın kültürel faaliyetlerinin toplumun birlik, beraberliğine ve kaynaşmasına önemli katkı sağladığını belirten Karşıyakalılar, etkinliğe katılan isimler arasında MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Karşıyaka Ak Parti İlçe Başkanı Selahattin Köse ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.