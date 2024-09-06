İzmir'in Bornova ilçesinde, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Ömer Eşki, zabıta personeliyle bir araya geldi. Altındağ'da yeni açılan Zabıta Merkezi'nde personelle buluşan Eşki, daha sonra ilçenin en yoğun caddelerinden biri olan Kemalpaşa Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sıcak temaslar kuran Başkan Eşki, zabıtanın kent düzeni ve kamu sağlığı için oynadığı önemli rolü bir kez daha hatırlattı.

Zabıtanın gece gündüz süren mücadelesi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, zabıta teşkilatının kent yaşamındaki kritik görevlerinden bahsederek, "Zabıtalarımız, kamu düzeni ve halk sağlığını korumak için gece gündüz demeden çalışıyor. Kaldırım işgalleri ve haksız rekabetin önlenmesinde büyük rol oynuyorlar" dedi. Eşki, zabıta ekiplerinin vatandaşların memnuniyeti ve esnafın düzenli çalışması için verdikleri özverili mücadelenin önemine dikkat çekti.

Kemalpaşa Caddesi’nde esnaf memnuniyeti

Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar, Kemalpaşa Caddesi'ndeki düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle kaldırım işgallerinin önlenmesi sayesinde cadde üzerinde daha rahat yürünebildiğini belirten vatandaşlar, esnaf ise caddenin daha estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Başkan Eşki, esnafın teşekkürlerini alırken, zabıtanın kent düzenine katkılarının altını çizdi.

Zabıta Haftası'na tatlı kutlama

Ziyaretlerin ardından Başkan Eşki, zabıta personeli ile birlikte yemek yiyerek Zabıta Haftası’nı pasta keserek kutladı. Konuşmasında, zabıtaların zorlu bir görev üstlendiğini vurgulayan Eşki, "Halkımızın huzuru için gösterdiğiniz çabadan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Bornova'nın daha düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.