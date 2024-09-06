Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1988 yılında koruma altına alınan bu endemik tür, doğaseverler ve bilim insanları tarafından büyük ilgi görüyor.

Tavşanlı’daki Doğal Miras

Anadolu karaçamının bir varyetesi olan Ehrami karaçamları, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Vakıfköy’de yer alan 685 hektarlık bir alanda yayılış gösteriyor. Bölgede yaşayan köylüler, Ehrami karaçamlarının korunması ve tanıtımı için büyük çaba sarf ediyor. Köy sakinleri, ziyaretçilere bu özel türle ilgili bilgileri dikkatle aktarıyor. Köy halkından Mehmet Kılıç, Halil İbrahim Ceylan ve Süleyman Karaman, Ehrami karaçamlarının dünyada sadece bu alanda doğal olarak yayıldığını belirtiyor.

Piramit Görünümü ve Benzersiz Özellikleri

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Ehrami karaçamlarının diğer karaçam türlerinden ayrılan benzersiz özelliklerine dikkat çekiyor. Bu ağaçlar, uygun koşullarda 25 metre yüksekliğe kadar büyüyebiliyor ve dalları yukarı doğru eğri bir yapıya sahip. Piramit şeklinde olan görünümüyle Ehrami serviye benzeyen bu karaçamlar, mavimsi yeşil iğne yaprakları ve küçük kozalaklarıyla dikkat çekiyor. Kozalakları ortalama 54 milimetre uzunluğunda olan Ehrami karaçamlarının yayılış alanı ise 1.000 ile 1.300 metre arasında değişen yükseltilerde bulunuyor.

Tabiat Koruma Alanı Statüsünde

1993 yılında tabiat koruma alanı olarak ilan edilen Vakıf Ormanı, Ehrami karaçamlarının doğal yaşam alanı olarak korunuyor. Bu endemik türün yoğun olarak bulunduğu 292.5 hektarlık alanda yapılan çalışmalarla türün neslinin devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Dünyada sadece bu bölgede doğal olarak yetişen Ehrami karaçamları, hem Türkiye’nin hem de dünyanın önemli doğal miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

Havadan Görüntüler

Ehrami karaçamlarının yer aldığı bu özel bölge, dronlarla havadan görüntülenerek geniş bir kitleye tanıtılıyor. Bu doğal zenginlik, hem yerel halkın hem de doğa koruma kurumlarının özenli çalışmalarıyla geleceğe taşınmaya çalışılıyor.

Endemik türler arasında yer alan ve dünya üzerinde yalnızca Kütahya’da yetişen Ehrami karaçamları, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunmaya devam ediyor.