Başkan Ömer Eşki, kamuoyunda tartışmalara neden olan yasaya karşı duyarlılık göstererek, “Allah’ın verdiği canı almayacağım” mesajını yineledi.

Paşa Artık Yeni Yuvasında

Akbaş kırması 12 yaşındaki Paşa, geçtiğimiz ay bir ısırma olayına karıştığı gerekçesiyle Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bir ay boyunca gözlem altında tutuluyordu. Veteriner hekimler, Paşa’nın genel olarak sakin bir yapıya sahip olduğunu, ancak olayın münferit bir durum olduğunu tespit etti. Bu süreçte Paşa ile yakından ilgilenen Başkan Eşki, köpeğin agresif tavır sergilemeyeceğine kefil olduğunu belirterek, “Kedimiz Jelibon’dan sonra Paşa da ailemizin bir parçası oldu. Artık sıcak bir yuvada, sevgi dolu bir ortamda yaşayacak” dedi.

Yeni Yönetmeliğe Tepki

Aynı gün yürürlüğe giren yönetmelik, sokak hayvanlarının tek bir agresif davranış sergilemeleri durumunda uyutulmalarını öngörüyor. Başkan Eşki, bu düzenlemeye sert tepki göstererek şunları kaydetti:

“Sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak hepimizin görevi. Paşa’nın barınakta kalmasına gönlüm razı olmadı. Can dostlarımızı sahiplenerek onları sevgiyle hayata bağlamalıyız. Hayvanlara yönelik bu yaklaşımın toplumsal bilince zarar verdiğini düşünüyorum.”

Bornova’dan Örnek Bir Tavır

Başkan Eşki’nin bu duyarlı davranışı, hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı. Bornova Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik duyarlı yaklaşımı, diğer belediyelere de örnek teşkil ediyor.

12 yaşındaki Paşa artık sevgi dolu bir yuvada yaşamını sürdürecek. Başkan Eşki’nin bu adımı, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın ve onlara ikinci bir şans vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.