YouTube'da 10 milyondan fazla abonesi bulunan ünlü video üreticisi Ruhi Çenet, Krubera Mağarası'nda gerçekleştirdiği 8 gün süren keşif yolculuğunu tamamladı ve belgeselini paylaştı. Çenet’in bir yıldan uzun süredir üzerinde çalıştığı bu belgesel, hem yeni keşifleri hem de beraberinde getirdiği tartışmalarla gündeme oturdu.

Dünyanın bilinen en derin mağaralarından biri olan Krubera, Abhazya’nın Gagra bölgesinde bulunuyor ve 2224 metre derinliğiyle büyük önem taşıyor. Rus mağaracılık ekibinin desteklediği bu zorlu yolculukta Çenet’e, mağaracı Ramazan Kaya eşlik etti. Çenet, bu süreçte 10 kilo verdiğini de açıkladı.

Keşfedilen yeni balık türü

Çenet’in keşfi, yalnızca belgesel niteliğiyle sınırlı kalmadı. Rus mağarabilimci Gennady Samokhin, mağarada daha önce keşfedilmediği düşünülen bir balık türüne rastlandığını belirtti. Bu canlı, şu anda Kırım Federal Üniversitesi'nde inceleniyor.

Tartışmanın fitilini ateşleyen polemik

Belgeselin ardından dikkat çeken bir tartışma da yaşandı. Ruhi Çenet, yola çıkmadan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istediğini, ancak tiye alındığını iddia etti. Federasyon ise X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ruhi Çenet’e Krubera’ya girmek için gereken eğitimleri ve bir eğitmenle mağaraya giriş yapmasını önerdik. Ancak kendisi bu teklifi reddetti ve eğitim için zamanı olmadığını söyledi. Videoda yaşanan tehlikeler de mağaracılığın ne denli ciddi bir eğitim gerektirdiğini gösteriyor.”

Kamuoyunun bilgisine: Ruhi Çenet’e Krubera’ya girmek için bizden yardım istediğinde gereken eğitimleri verebileceğimizi, yalnız Krubera’ya eğitmenlerimizden biri ile girmesi gerektiğini ilettik. Kendisi bu teklifimizi reddetti. — Türkiye Mağaracılık Federasyonu (@tumaf1) December 13, 2024

Bu açıklamaya "Çoluk çocuk mu yönetiyor bu Federasyonu?" sözleriyle yanıt veren Çenet, sosyal medya üzerinden polemiği büyüttü ve Federasyon'un açıklamasını çocukça bulduğunu dile getirdi.

Rekor izlenme ve Çenet’in yanıtı

Ruhi Çenet’in belgeseli, tartışmalara rağmen büyük ilgi gördü ve iki günde 10 milyon izlemeye ulaştı. Çenet, Federasyon ile ilgili eleştirilerini sürdüren açıklamasında şunları söyledi:

“Dünyanın en derin mağarasında ölçüm yaptık, yeni bir hayvan türü keşfetmiş olabiliriz. Böyle bir başarı sonrası neden onları gündeme getireyim ki? Onlar ancak benden momentum elde edebilirler.”

İnstagram hikayeleri üzerinden yaptığı paylaşıma ait video:

Gündemdeki belgesel

Çenet’in Krubera Mağarası’nda çektiği belgesel, bir yandan doğa keşiflerine meraklı izleyicilerin beğenisini toplarken, diğer yandan yaşanan polemiklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Tartışmaların ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği ise merak konusu.