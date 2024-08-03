Başkan Ömer Eşki'den Hurda Araçlarla Mücadelede Kararlı Adımlar

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hurda araçların yarattığı çevre ve görüntü kirliliğine karşı kararlı olduklarını vurguladı. Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Eşki, esnafa duyarlılık çağrısı yaptı ve faaliyetlerin atölye sınırları içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi'nde incelemeler

Başkan Ömer Eşki, Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi’nde hurda araçlar ve tamir için getirilen araçların yol kenarına rastgele bırakılmasının yarattığı sorunlara dikkat çekti. İlçe sınırlarındaki dört oto sanayi sitesinden biri olan bu alanda, zabıta ve ruhsat müdürleri ile sokakları gezerek esnafı uyardı.

Esnafla iş birliği ve denetim önemli

5. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Avcı ve diğer yöneticilerle birlikte siteyi gezen Başkan Eşki, bölgede binin üzerinde işletmenin faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, "Bu sorunu ancak esnafla birlikte çözebiliriz. Esnafın duyarlı olması, birbirlerini denetlemeleri ve şikayet ettikleri çirkin görüntülerin oluşmasını engellemeleri gerekiyor" dedi.

Gerekli çalışmalar yapılacak

Bornova Belediyesi olarak sanayi sitelerindeki yollar, kaldırımlar, temizlik ve yeşil alanlar için gerekli yatırım ve çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Eşki, "Yol ve kaldırımların kanunlara uygun kullanılması gerekiyor. Kanunlara aykırı hareket edenlere, hurda ya da bakım için getirilen araçları rastgele yollara koyanlara gerekli cezaları uygulayacağız. Atölye sınırları dışında kullanılan alanlardan işgaliye bedeli alacağız. Ruhsatsız iş yerlerinin daha kolay ruhsat alabilmesi için site yönetimiyle birlikte çalışacağız" diye konuştu.