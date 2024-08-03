İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, 7 katlı modern ek hizmet binası ile sağlık hizmetlerini daha da genişletiyor. 7 Ağustos'ta saat 10.30’da gerçekleştirilecek temel atma töreni ile inşa süreci başlayacak olan bina, toplam 11 bin metrekarelik alanda hizmet verecek.

Tam teşekküllü sağlık hizmeti

100 yılı aşkın süredir İzmirlilere sağlık hizmeti sunan Eşrefpaşa Hastanesi, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminde hasar gören bazı birimlerinin yerine inşa edilecek bu yeni bina ile tam kapasiteye ulaşacak. Zemin katla birlikte 7 kat olarak planlanan yapı, alanında uzman doktorlar eşliğinde İzmirlilere modern ve tam teşekküllü sağlık hizmeti sunacak.

Proje çok yakında tamamlanacak

Projenin ihale bedeli 549 milyon lira olup, ek hizmet binasının bir buçuk yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Yeni bina; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 24 yataklı hasta servisi, 26 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümlerini içerecek şekilde tasarlandı.