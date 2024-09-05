Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Eylül ayı Belediye Meclisi toplantısının ikinci oturumunda, Kuşadası’nın tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini ve ayrımcılığa yer vermediklerini vurguladı. Başkan Günel, özellikle Tepe Sokak ve civarında yaşanan altyapı sorunları ile ilgili İYİ Parti grubu adına söz alan Meclis Üyesi Hasan Göçmen’in eleştirilerine yanıt verdi.

"Hizmette ayrımcılık yok"

Başkan Ömer Günel, 2019 yılından bu yana görevde oldukları süre boyunca Kuşadası'nın 23 mahallesine de eşit hizmet sunmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. “Görev süremiz boyunca dokunmadığımız mahalle kalmadı” diyen Başkan Günel, “Bizim yönetim anlayışımızda kesinlikle ayrımcılığa yer yok. Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz” şeklinde konuştu.

"Kimse sorunu çözmek için adım atmadı"

Tepe Sokak’ta yaşanan altyapı sorunlarının, gecekondulaşmadan kaynaklanan 60 yıllık bir sorun olduğunu ifade eden Başkan Günel, “O bölgelerde plansız yapılaşmaya ve gecekondulara izin veren ben değilim. Kuşadası’nda geçmişte görev yapmış 3 belediye başkanı var. Ancak hiçbirisi bu sorunları çözmeye yönelik bir adım atmadı” dedi. Başkan Günel, Bezirgân Sokak ve çevresindeki altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptıklarını ve Tepe Sokak’ın kentsel dönüşüm projelerinin odağında olduğunu belirtti.

Altyapı çalışmaları sürüyor

Başkan Günel, Kıbrıs Caddesi’nin 50 yıllık altyapı sorununu çözdüklerini, şu anda Bezirgân Sokak’tan Tepe Sokak’a kadar olan bölgede de altyapı çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. “Tepe Sokak’ın ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Bu konuda yürüttüğümüz çalışmalar, Tepe Sokak’ı da kapsıyor” diye ekledi.