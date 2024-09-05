İzmir Enternasyonel Fuarı'nın 7. gününde müzikseverler, ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün konseriyle coşacak. 5 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek olan etkinlik, saat 21:00'de başlayacak.

Bu yılki fuarın programında yer alan Mahsun Kırmızıgül konseri, fuar ziyaretçilerine unutulmaz bir akşam yaşatmayı vaat ediyor. Mahsun Kırmızıgül, sahne performansında en sevilen şarkılarını seslendirecek ve izleyicilere enerjik bir gece sunacak.

İzmir Enternasyonel Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kültürel ve sanatsal etkinliklerle zengin bir program sunmaya devam ediyor.