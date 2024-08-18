Başkan Günel, hemşehrileriyle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve “İkinci dönemimizde de kentimiz Kuşadası için kesintisiz hizmet üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ömer Günel’in saha gezisi, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapımı süren Tenis Kulübü ile başladı. Burada, uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortunun bulunduğu tesis ile çevresinde gerçekleştirilen yol yapım ve yağmur suyu hattı çalışmaları hakkında Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Ayrıca, Yüksel Yalova Caddesi 2’inci Sokak'ta sıcak asfalt serimi için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Kadınlar Denizi Mahallesi ziyaretinde, Başkan Günel, mahalle sakinlerinin tenis kulübü ve çevresindeki alt ve üst yapı çalışmaları için teşekkürlerini aldı. Ziyaretinin devamında Şevki Hasırcı Meydanı ve Devrim Sokak’ta yapılacak minibüs durakları düzenlemesi hakkında UKOME yetkilileri ve Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten ile görüşmelerde bulundu. Ayrıca, Devrim Sokak’ta peyzaj düzenlemesi yapacak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle ilgili bilgilere de yer verdi.

Başkan Günel, kilit parke taşı döşenecek olan Ege Mahallesi 470’inci Sokak ve sıcak asfalt kaplanacak olan Değirmendere Mahallesi Göcek Kavağı 2’inci Sokak’taki çalışmaları da yerinde inceledi. Son olarak, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde Kesedağı mesire alanı projesinin detaylarını gözden geçirdi.

Planlı yatırımların süreceğini vurgulayan Başkan Ömer Günel, “Kentimizi daha da güzelleştirmek ve modern bir turizm kenti yaratmak için ekip arkadaşlarımla birlikte ikinci hizmet dönemimizde de durmadan çalışıyoruz. Bugün de belirlediğimiz bölgeleri dolaşarak yapımı devam eden ve kısa süre sonra başlayacak olan tesis ve üst yapı yatırımlarımızı yerinde inceledik. Hemşehrilerimizi dinleyerek talep ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdik. Önümüzdeki süreçte Kuşadası’nda planlı yatırımlarımız devam edecek” dedi.