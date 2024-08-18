Şırnak'ın Uludere ilçesinde gerçekleşen operasyonda, eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu bilgilere göre, teröristler paramotorlarla hareket ediyorlardı ve bu operasyon, güvenlik güçlerinin etkili koordinasyonuyla başarıyla tamamlandı.

AKINCI İHA'nın tespiti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. Bakan Yerlikaya, teröristlerin eylem hazırlığı yaptığı sırada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AKINCI TİHA tarafından tespit edildiğini belirtti.

Sınır ihlali ve koordineli müdahale

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde, Irak sınırından Türkiye tarafına doğru 2 hava aracının sınır ihlali yaptığı tespit edildi. Bu durumun ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AKINCI TİHA'nın koordinasyonunda, Hudut Kartalları tarafından belirlenen teröristlerin üzerine SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleriyle ateş açıldı.

Teröristlerle sıcak temas ve elde edilen malzemeler

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonda, J-İHA ve JİKU destekli hava hücum harekâtıyla bölgeye 5 Tim, 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ (Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.

Teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ve 2 adet paramotor ele geçirildi. Ayrıca, teröristlerin üzerinden 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 2 adet Glock Tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, 1 adet motosiklet aküsü ve çeşitli tahkim malzemeleri ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Milletimizin duası sizinle" mesajını verdi. Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki üstün gayretlerinin devam edeceğini vurguladı.