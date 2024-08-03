Kuşadası Özer Türk Stadı’nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, İsmet Türker tek liste ile başkanlığa seçildi. Toplantıya katılan Başkan Ömer Günel, yeni yönetime futbol şubesinin şirketleştirilmesi için yetki verilmesini destekledi. Genel kurul sonunda, İsmet Türker, Başkan Ömer Günel ve eski Başkan Ferdi Zenginoğlu’na Kuşadasıspor’a verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim etti.

Başkan Günel’den destek mesajı

Olağanüstü genel kurulda konuşan Başkan Ömer Günel, eski başkan Ferdi Zenginoğlu’na kulübe yaptığı katkılar için teşekkür etti ve yeni yönetime başarılar diledi. Günel, “Göreve geldikten sonra 24 yıldır amatör kümede olan takımımızı önce Bölgesel Amatör Lig’e, ardından profesyonel lige çıkardık. Yeni sezonda da hedefimiz bir üst lige yükselmek. Kentimizin ortak değeri olan kulübümüzün her zaman yanında olacağız” dedi.

Futbol şubesinin şirketleştirilmesi

Kongrede futbol şubesinin şirketleştirilmesine de değinen Başkan Günel, “Futbol kulüplerinin sportif başarı elde edebilmesi için ekonomik açıdan güçlü olması gerekiyor. Bu sebeple birçok kulüp şirketleşme yoluna gidiyor. Modern futbolun gereği olarak, şirketleşme tamamlandıktan sonra atılacak adımlara camia olarak hep birlikte karar vereceğiz” diye konuştu.

Yeni yönetim kadrosu

Kuşadasıspor’un yeni yönetimi, Başkan İsmet Türker önderliğinde şu isimlerden oluştu: Özlem Ünver, Ferdi Göğçe, Kadri Çelik, Fırat Akkuş, Kudret Durdu, Ali Kaya, Barış Salbaş, Ufuk Öğren, Ömer İzci ve Yılmaz Tektaş.