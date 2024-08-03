Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür’ün başkanlığında düzenlenen toplantıda, bölgedeki ormancılık faaliyetleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya katılan yetkililer, orman yangınlarıyla mücadelede alınan önlemler ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Çalışmalar tititzlikle yürütülüyor

Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, toplantının açılış konuşmasında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak başarılı projeler yürüttüklerini belirtti ve bu başarıyı sürdürmek için ekip olarak titizlikle çalışacaklarını vurguladı. Toplantıda, orman yangınlarına karşı alınan önlemler, fidanlık çalışmaları ve bölgedeki diğer ormancılık projeleri ele alındı.

Ormancılık faaliyetleri geliştirilecek

Toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürleri, Fidanlık Müdürü, Etüt Proje Baş Mühendisi ile Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürleri katıldı. Katılımcılar, sürdürülebilir orman yönetimi ve bölgedeki ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda önemli kararlar aldı.