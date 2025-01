Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip - 1 kas hastalığıyla mücadele eden 6 aylık Esma Gönültaş’a yardım eli uzattı. Minik Esma’nın valilik onaylı kampanyasına destek olmak amacıyla sosyal medya üzerinden düzenlenen canlı yayına katılan Başkan Ömer Günel, “Esma için tüm imkânlarımı seferber edeceğim. Umarım bebeğimiz en kısa sürede sağlığına kavuşur” dedi.

İzmir’in Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Halil-Gülşah Gönültaş çiftinin en küçük kızları olan 6 aylık Esma’ya doğumundan 7 gün sonra, Ağrı Devlet Hastanesi’nde alınan topuk kanı örneğinden SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Çift, yaptıkları araştırmada Esma’nın Dubai veya Almanya’da uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan 'Zolgensma' gen tedavisiyle sağlığına yeniden kavuşabileceğini öğrendi. Bunun üzerine aile, 14 Ekim 2024’te 1 milyon 819 bin 500 dolar tutan tedavi masraflarını toplamak için İzmir Valiliğinin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı.

“Esma bebeğimizi de kurtaracağız”

Devletin ücretsiz sunduğu 'spinraza' tedavisine devam eden Esma için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de tüm imkanlarını seferber etti. Minik Esma’nın valilik onaylı kampanyasına destek olmak amacıyla ailesi tarafından İnstagram üzerinden düzenlenen canlı yayına katılan Başkan Ömer Günel, “Esma için elimden geleni yapacağım. Tüm imkânlarımı seferber edeceğim. Ayrıca hemşehrilerimi de kampanyaya destek olmaya yönlendireceğim. Kuşadası’ndaki her alan kampanyada kurulacak stantlar için ailemize açık. Kuşadası’nda daha önce yine SMA’lı bir çocuğumuz olan Çağla Deniz Tunç’un kampanyasını başarıya ulaştırdık. Şu an Dubai’de tedaviye başladı. Esma bebeğimizi de kurtaracağız. Başaracağımızdan eminim” dedi.

"Kampanyada çok ağır ilerliyoruz”

Aradan geçen yaklaşık 4 ayda Esma’nın kampanyasının yüzde 10’a ulaştığını ifade eden baba Halil Gönültaş ise, “Öncelikle bize her türlü desteği veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederim. Kampanyamızda maalesef çok ağır ilerliyoruz. Her türlü yardıma ve desteğe ihtiyacımız var. Lütfen kızımın elinden tutun. Esma’yı kaybetmek istemiyoruz. Her geçen gün zamanımız daralıyor” diye konuştu.