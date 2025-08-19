CHP LİDERİ ÖZEL BAŞKAN YETİŞKİN’İ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Efeler Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Anıl Yetişkin’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 47’ncisi için Aydın’a geldi. CHP liderini İzmir’deki havalimanında karşılayanlar arasında Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de yer aldı ve Özel’e çiçek takdim etti. CHP Aydın İl Başkanlığı’nda devam eden program kapsamında Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

GENEL BAŞKAN ÖZEL EFELER BELEDİYESİ’NDE

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in bir sonraki durağı ise Efeler Belediyesi oldu.

Efeler Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Anıl Yetişkin ziyaret esnasında Özel’e ilçede hayata geçirdiği ve hizmete sunmayı planladığı projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Yetişkin’in çalışmalarını takdirle karşılayan Özel, bundan sonraki faaliyetleri için de başarı dileklerinde bulundu. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Yetişkin, Özel’e yöreye özgü çeşitli hediyeler de verdi.

Programlar boyunca Aydın başta olmak üzere çevre illerden gelen CHP’li milletvekilleri, il yöneticileri ve belediye başkanları Özel’ e eşlik etti.