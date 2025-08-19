Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırladığı genelgeyi 81 ile gönderdi. Yeni dönemin 8 Eylül 2025’te başlayacağı duyurulurken, “Aile Yılı” teması kapsamında çevre bilinci, aile değerleri ve dijital farkındalık ön plana çıkarılacak. Bakanlık, bazı okullarda “zilsiz okul” uygulamasını hayata geçirirken, cep telefonu kullanımı da yasaklanacak.

Aile ve Dijital Farkındalık Öne Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılı “Aile Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda, eğitim süreçlerinde aile kurumunun güçlendirilmesi ve öğrencilerin aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi hedefleniyor. Genelgede dijital riskler ve tehditlere karşı farkındalık oluşturulması da öncelikli konular arasında yer aldı.

Çevre Bilinci Dersle Başlayacak

Yeni eğitim öğretim yılı, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla açılacak. İlk hafta boyunca okullarda doğa sevgisi, fidan dikimi, çevre temizliği ve yeşil alan farkındalığı etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çevre bilinci, yıl boyunca ders ve projelerle desteklenecek.

Kaynak, Kıyafet ve Maarif Modeli Düzenlemeleri

MEB, öğrencilerin ek mali yükle karşılaşmaması için yalnızca ücretsiz sağlanan kaynakların kullanılacağını belirtti. Okul kıyafetleri ise okul aile birlikleri tarafından belirlenecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ise bu yıl kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. Ana sınıfı, 1-2. sınıflar, 5-6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıflar model kapsamında olacak. Öğretmenler için mesleki eğitimler tamamlanacak ve sınıflarda maksimum 50 kişilik gruplar oluşturulacak. Bu modelle öğrencilerin şehir, kültür, tarih, bilim, sanat ve spor alanlarına daha yakın olmaları sağlanacak.

Zilsiz Okul ve Cep Telefonu Yasakları

MEB, uygun görülen okullarda “zilsiz okul” uygulamasına geçileceğini açıkladı. Zil zorunlu olduğunda ise ses düzeyi düşürülecek ve Bakanlık tarafından belirlenen sesler kullanılacak. Ayrıca, sınıf içinde cep telefonu bulundurmak yasaklanacak ve öğretmenler derslerde telefon kullanmayacak.

Atatürk Haftası ve Sürdürülebilirlik

Atatürk Haftası bu yıl birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle bir hafta öne çekilecek ve 10-16 Kasım yerine farklı tarihlerde etkinlikler düzenlenecek. Okullarda enerji tasarrufu, su yönetimi, atık bilinci ve yeşil alanların artırılması gibi çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetleri de yürütülecek.

Diğer Düzenlemeler

Kitapların temiz kullanımı teşvik edilecek ve yıl sonunda iade edilmesi sağlanacak.

Öğrencilerde sorumluluk bilinci artırılacak sosyal sorumluluk projeleri uygulanacak.

Özel şube açılmasına izin verilmeyecek.

Özel şube açılmasına izin verilmeyecek.

Mezuniyet törenleri velilere ek mali yük getirmeyecek şekilde yapılacak.

Bilim, kültür, sanat ve spor alanlarındaki yetenekleri geliştirecek programlara ağırlık verilecek.

MEB’in yeni genelgesiyle 2025-2026 eğitim yılı, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal açıdan destekleneceği bir döneme hazırlanıyor.