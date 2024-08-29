Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu büyük zaferin tarihimize altın harflerle yazıldığını belirtti.

Başkan Arıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Görevimiz, bu mirası ileriye taşımak”

"Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla elde ettiği bu zafer, tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu güzel vatanı korumak ve daha ileriye taşımaktır. Bu vesileyle tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetleanıyorum."