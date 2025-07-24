Başkan Arıcı, basının demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu söyledi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Arıcı, mesajında basının demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Arıcı, basının yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında yer alarak halkın sesi olduğunu ve kuvvetler ayrılığı ilkesini tamamlayan önemli bir güç olduğunu dile getirdi. “Basın, yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında halkın sesi olarak kuvvetler ayrılığı ilkesinin tamamlayıcısı ve güvencesidir” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin aydınlatıcı ve sorgulayıcı rolü olduğunu vurguladı

Özgür Arıcı, mesajında gazetecilerin yalnızca haber vermekle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda toplumu aydınlatan, denetleyen ve kamuoyunu bilgilendiren bir görev üstlendiğini belirtti. Gazeteciliğin önemli bir toplumsal sorumluluk olduğuna dikkat çeken Arıcı, “Kamuoyunun vicdanı olma görevini yerine getiren basın mensupları, sansürün kaldırılışının yıldönümünde büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kalem özgürlüğü, adaletin varlığına işaret eder dedi

Başkan Arıcı, mesajının sonunda özgür basının önemine bir kez daha değinerek, “Bugün, baskılara rağmen kalemini eğmeyen tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz” dedi. Özgür Arıcı, “Unutulmamalıdır ki; kalem özgürse, adalet vardır” sözleriyle mesajını sonlandırdı.