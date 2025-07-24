İzmir’de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen sigara denetimlerinde 2.573 işletme kontrol edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı belirlenen 136 işletme ve 159 kişiye idari para cezası kesildi.



Tütün denetiminde 2.573 işletme kontrol edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Dumansız Türkiye” kampanyası kapsamında, İzmir’de kafe ve restoranlara yönelik eş zamanlı sigara denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun çerçevesinde yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürüttüğü kontrollerin ilk iki gününde kent genelinde 2.573 işletme denetlendi. Bu denetimlerde 136 işletme ile 159 kişiye idari para cezası kesildi.

Yetkililer, denetimlerin amacının vatandaşların temiz hava soluma hakkını korumak, pasif içiciliği önlemek ve toplum sağlığını güvence altına almak olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Öztop: “Halk sağlığını korumaya kararlıyız”

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Öztop, denetimlerin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztop, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle 250 kişilik bir kadroyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Kütahya’dan gelen ekiplerin katkısıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle kapalı alanlarda tütün kullanımına müsaade eden işletmelere odaklandık. Nargile sunumu, tek dal sigara ve elektronik sigara satışına dair ihlaller de bu kapsamda değerlendiriliyor.”

“Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz”

Denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini vurgulayan Öztop, şu çağrıyı yaptı:

“Yaklaşık 90 ekip ile sahadayız. Denetimlerimiz yarın da aynı hassasiyetle devam edecek. Vatandaşlarımızdan ALO 184 hattı veya Yeşil Dedektör mobil uygulaması aracılığıyla ihlalleri bildirmelerini istiyoruz. Tütünle mücadelede kararlıyız; halk sağlığını tehdit eden hiçbir unsura geçit vermeyeceğiz.”