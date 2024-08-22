Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın öncülüğünde başlatılan yeni halk ekmek satış projesi büyük beğeni topladı. Başkan Arıcı, eski halk ekmek fırınını kapatarak hijyenik ve ekonomik şartlarda ekmek üretimi için önemli bir adım attı. Şu anda sadece mobil satış aracıyla hizmet veren proje, yerel fırınlarla iş birliği içinde çalışarak Koçarlı halkına taze ve uygun fiyatlı ekmek sunuyor.

Hijyenik ve ekonomik ekmek dağıtımı

Başkan Arıcı, ilk günlerde halk sağlığını tehdit eden eski fırını kapatıp, yerel fırınlarla yeni bir sistem kurarak daha sağlıklı ekmek üretimi sağladıklarını belirtti. “Koçarlı halkına verdiğimiz sözü tuttuk” diyen Arıcı, projeyle hem halkın hijyenik ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasını hem de yerel ekonomiyi desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Mobil satış ve gelecek planları

Şu anda sadece mobil satış aracı ile hizmet veren projede, taleplerin artması durumunda ilçe genelinde yeni satış noktaları oluşturulması planlanıyor. Başkan Arıcı, mobil ekmek satış aracının her gün farklı mahallelerde dolaşarak, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Vatandaşlardan teşekkür

Koçarlılı vatandaşlar, belediyenin bu girişimini olumlu değerlendirirken, hem sağlık hem de ekonomik açıdan faydalı bulduklarını ifade etti. Projenin devam etmesini ve ekmek satışının daha geniş bir alana yayılmasını talep eden vatandaşlar, Başkan Arıcı ve ekibine teşekkürlerini iletti.