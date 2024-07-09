Başkan Yalım, esnafa yönelik yaptığı konuşmada, Uşak ’ın ulaşım sorunlarını çözecek ve vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak birçok yatırımı müjde ledi.

Tramvay Hattı Müjdesi

Başkan Yalım, Uşak kent merkezini tren istasyonuna bağlayacak olan tramvay hattı projesinin detaylarını paylaştı. Bu proje ile kentin ulaşım altyapısının güçlendirileceğini ve vatandaşların daha rahat bir şekilde seyahat edebileceğini belirtti. Tramvay hattının hayata geçirilmesi için gerekli anlaşmaların yapıldığını vurgulayan Yalım, çalışmaların kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Ücretsiz Hastane Ulaşımı

Yalım, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak bir diğer müjdeyi de verdi. Kentin belirli noktalarından hastaneye ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı. “Kentin belli noktalarından günde dört defa hastaneye ücretsiz otobüs kaldıracağız, böylece vatandaşımız her saat başı hastaneye gidip gelebilecek,” diyen Yalım, bu hizmetin özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Jeotermal Isınma Projesi

Kentte yürütülen jeotermal ısınma projesi hakkında da bilgi veren Başkan Yalım, çalışmaların hızla devam ettiğini ve proje tamamlandığında Uşak’ın çevre dostu ve ekonomik bir ısınma sistemine kavuşacağını söyledi. Bu projeyle birlikte enerji tasarrufu sağlanacağını ve çevre kirliliğinin azaltılacağını ifade etti.

Kreş Yatırımları

Kreşlerdeki yoğunluğa da değinen Başkan Yalım, “Kreşlerimiz sayesinde çocuklarımıza daha rahat ve güvenilir bir ortam hazırlayacağız” diyerek, kentte yeni kreşlerin açılacağını ve mevcut kreşlerin kapasitelerinin artırılacağını müjdeledi.