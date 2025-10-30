Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çaltı Mahallesi’ne çöp depolama tesisi kurma girişiminin iptal edilmesinin ardından, tüm Menemen halkına ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Başkan Pehlivan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle bu zorlu süreçte desteğini bizden hiç esirgemeyen AK Parti Genel Sekreterimiz, İzmir Milletvekilimiz Sn. Eyyüp Kadir İnan’a ve tüm milletvekillerimize, İl Başkanımız Sn. Bilal Saygılı’ya, MHP İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin’e, il ve ilçe teşkilatlarımıza, tüm muhtarlarımıza, belediye aileme, çevre, sağlık ve toplum için çalışan derneklerimize, meslek odalarımıza, uzman birliklerimize, okullarımıza, üniversitelerimize ve gençlik gruplarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık kuruluşlarımıza, sanatçılarımıza, hukuk destek gruplarımıza, basın ve medya temsilcilerimize, duyarlılık gösteren tüm siyasi partilerimize ve elbette her zaman en büyük gücümüz olan Büyük Menemen Ailem’e en kalbi şükranlarımı sunuyorum.”

Belediye öncülüğünde yürütülen sürecin bir çevre mücadelesinin ötesinde olduğunu belirten Pehlivan, “Bu mücadele sadece bir tesis karşıtı duruş değil; Menemen’in havasına, suyuna, toprağına, çocuklarının yarınlarına sahip çıkma mücadelesiydi. Her siyasi görüşten, her meslek grubundan, her mahalleden insanımızla tek yürek olduk ve hep birlikte kazandık.” dedi.

Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, “ Menemen Çaltı ile ilgili bir talebimiz yok” açıklamasına değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu sonuç yalnızca bir iptalin değil; Menemen halkının bir ve beraber olmasının zaferidir.

Kent bilincimizi, ortak sorumluluğumuzu ve dayanışma kültürümüzü bir kez daha güçlendirdik.”

Aydın Pehlivan, konuşmasının devamında Menemen halkının dayanışma ruhuna vurgu yaptı:

“Artık biliyoruz ki; Menemen halkı isterse, Menemen halkı birleşirse, başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

Bu süreç bize güçlü Menemen olmanın önemini yeniden hatırlattı.

Yanımızda olan her kişi, her kurum, her gönüllü bizim için çok kıymetliydi.

Sizler sadece bir karara karşı çıkan insanlar değil; Menemen’in onurunu, doğasını ve geleceğini savunan kahramanlarsınız.”

Başkan Pehlivan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu farkındalık, bu kararlılık ve bu dayanışma sayesinde Menemen, bir kez daha aklın, vicdanın ve ortak iradenin kenti olduğunu ispatladı.

Çünkü ‘Menemen, yaşayan ve yaşatanların kentidir.’

Ben Aydın Pehlivan olarak, bu onurlu direnişin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum.

Ve diyorum ki:

İyi ki varsınız…

İyi ki Menemen var…

İyi ki Büyük ve Güçlü Menemen Ailemiz var!”