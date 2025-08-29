Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli mücadelenin simge zaferlerinden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı.

“Azim, cesaret ve kararlılıkla kazanılmış bir destan”

Başkan Pehlivan mesajında, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos’ta zaferle taçlandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Türk milleti, tarih boyunca esareti asla kabul etmemiştir. 103 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası, kahraman Mehmetçiğin cesareti ve milletimizin sarsılmaz inancı ile kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihin en şanlı zaferlerinden biri olarak milli hafızamızda yerini almıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık konusundaki kararlılığının en somut örneğidir.”

“Zaferi Menemen’de kutlamaktan onur duyuyoruz”

Pehlivan, Menemen’de gerçekleştirilen kutlamalara da değinerek, “Bu büyük zaferi ilçemizde coşkuyla kutlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Atalarımızın bizlere bıraktığı bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak en önemli görevlerimizden biridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.