Karşıyaka Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışıyla hayata geçirdiği “Vatandaş Buluşmaları” devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu kez İnönü Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Mahalle halkı sorunlarını paylaştı

İnönü Mahallesi’nde gerçekleştirilen program kapsamında Başkan Ünsal, önce mahalle muhtarı Turgut Kaya ve bölge esnafını ziyaret etti. Ardından 80. Yıl Cumhuriyet Semt Kütüphanesi’nde mahalle sakinleriyle buluştu. Toplantıya çocuklar ve gençler de katılarak kendi taleplerini dile getirdi. Temizlik, yol bakım, park ve yeşil alan düzenlemeleri gibi pek çok konuda vatandaşların görüşlerini aktardığı buluşmada, iletilen her sorun belediye ekiplerince not altına alındı.

“Karşıyaka’yı birlikte yönetiyoruz”

Toplantıda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözü tuttuklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Karşıyaka’yı halkımızla birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın görüşlerini dinleyerek, onların önceliklerini hizmetlerimize yansıtıyoruz. Katılımcı yönetim anlayışımızı büyüterek, daha yaşanabilir ve huzurlu bir Karşıyaka için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Temizlik için ortak sorumluluk çağrısı

Çevre temizliğine de değinen Ünsal, vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekti:

“Burası hepimizin vatanı. Sokaklarımızı, parklarımızı korumak da ortak sorumluluğumuz. Çöplerin konteynerlere atılması, mobilya ve moloz atıklarının belirlenen alanlara bırakılması konusunda herkesin özen göstermesi gerekiyor. Karşıyaka hepimizin ve daha güzel bir kent için birlikte hareket etmeliyiz.”

Muhtardan teşekkür

İnönü Mahallesi Muhtarı Turgut Kaya da buluşmada yaptığı konuşmada, “Mahallemizin ihtiyaçlarını düzenli olarak dinleyen, sorunlarımızın çözümü için gayret gösteren Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Daha güzel bir İnönü Mahallesi için el birliğiyle çalışacağız” dedi.