Menemen’in lezzeti ve bereketiyle ünlü Bozalan incirinin tanıtıldığı 5. Bozalan İncir Festivali, İzmir ve çevre illerden binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Gün boyu çeşitli etkinlikler, çocuk oyun alanları ve ürün satış stantlarıyla renklenen festival, akşam saatlerinde Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın kürsü konuşmasıyla doruğa ulaştı.

Başkan Pehlivan, festivale katılan binlerce vatandaşa seslenerek ilçede tarımın önemine vurgu yaptı: “Menemen üretir, Türkiye ve dünya kazanır. Bugün burada festivali yaptığımız Bozalan incirimiz, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Menemen çöpün değil, bereketin adresidir!” ifadelerini kullandı.

Tarım ve üreticinin önemi vurgulandı

Pehlivan, festivalde ilçede 1.100 dekar alanda yaklaşık 600 ton incir hasadı beklediklerini belirterek, “Bu rakam sadece bir sayı değil; alın terinin, emeğin ve toprağa duyulan sevginin karşılığıdır. Menemen üretirse, Türkiye kazanır. Üreten Menemen, güçlü Menemen demektir” dedi.

Festivalde gün boyu kortej yürüyüşü, bando ve halk oyunları etkinlikleri düzenlenirken, Diyetisyen Hatice Nur Ege de “Köyden şehre doğal reçeteler” başlıklı söyleşiyle vatandaşlarla buluştu.

Menemen’de çöp tesisine karşı kararlı duruş

Başkan Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen Çaltı’da çöp tesisi kurma girişimine de sert tepki gösterdi:

“Çöp tesisi demek; hava kirliliği, yer altı sularının kirlenmesi, tarlamızın ve evimizin zarar görmesi demektir. Menemen temiz kalacak, yeşil kalacak ve üretmeye devam edecek. Gerek hukuki gerek idari olarak elimizdeki tüm imkânlarla bu girişime karşı duracağız. Menemen çöp tesisine asla geçit vermeyecek!”

Gülben Ergen konseriyle festival coşkusu zirve yaptı

Festivalin finalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, Bozalan ve Menemenliler için en sevilen parçalarını seslendirdi. Vatandaşlar, Ergen’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, sanatçı da sahneden inip hayranlarıyla fotoğraf çektirerek coşkuyu doruğa çıkardı.

Menemen’de bereket ve kültürü buluşturan 5. Bozalan İncir Festivali, hem tarımın önemini vurgulayan mesajlara hem de unutulmaz bir müzik gecesine sahne olarak tamamlandı.