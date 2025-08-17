Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan 17 Ağustos depreminin 26. yıl dönümünde BUCAKUT ekipleri, Buca’nın farklı noktalarında farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Buca Belediyesi ana hizmet binası, Hasanağa Bahçesi ve Şirinyer’de açılan stantlarda vatandaşlarla buluşan ekipler, deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Ekip üyeleri, ziyaretçilerin sorularını yanıtlayarak afet öncesinde aile planı yapılması, yaşam üçgeni oluşturulması, tahliye güzergâhlarının belirlenmesi ve afet çantası hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, deprem sırasında “çök-kapan-tutun” hareketinin hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bilgilendirici broşürler dağıtıldı

Stantlarda dağıtılan broşürlerde, deprem öncesi, anı ve sonrasında alınması gereken tedbirler detaylı şekilde aktarıldı. Vatandaşlara elektrik, doğal gaz ve su vanalarının kontrol edilmesi, binalardan uzak güvenli alanlara çıkılması, iletişim için SMS ve internet tabanlı uygulamaların tercih edilmesi gibi önemli bilgiler hatırlatıldı.

Acil durum kartı farkındalığı

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara “acil durum bilgi kartı” da dağıtıldı. Kartın yalnızca afet anında değil, sağlık problemleri ya da bilincin kapalı olduğu durumlarda da hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

BUCAKUT’un bu bilgilendirme çalışmaları, hem deprem gerçeğini hatırlattı hem de bireysel hazırlığın önemine vurgu yaptı.