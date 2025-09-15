Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nı provoke ederek ertelenmesine neden olan AKP’li Özlem Çerçioğlu ve ekibi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

PROVAKASYONLARIN TEK ADRESİ VARDIR ODA TOPUKLAYAN EFE ÖZLEM ÇERÇİOĞLU VE LEJYONERLERİDİR!

Aydın Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı ne yazık ki Özlem Çerçioğlu ve ekibinin fiziki ve manevi şiddete dayanan provokasyonları sonucu yapılamamıştır.

Meclis içerisinde çoğunluğu alamayan, istediği rant düzenini kuramayacaklarından zaman kazanmak için tüm planları meclis toplantısının iptali üzerine olduğuna şahit olduk.

Günlerdir sürdürdüğü baskılara rağmen CHP Meclis Grubumuzun birliğini bozamayan Çerçioğlu ve ekibi fiziki şiddete kadar meyletme cesareti göstermiştir. Hatta emniyet güçlerimize karşı dahi saldırgan tavır göstermiş akabinde kalemşörleri aracılığıyla yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali emniyet güçlerimizin yetersiz kaldıkları, görevlerini yapmadıklarını ima eden paylaşımlarda bulunma cüreti göstermişlerdir.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Şube Müdürü belediye binası içinde had bildirmeye kalkmış, belediye binasına kimin girip kimin çıkacağı konusunda kameralara yansıyan şekilde ahkam kesmiş, herkes haddini bilecek söylemiyle tehdit etmiştir. Genel Sekreter Yardımcısı buradan zafer kazanırım umuduyla görevini bırakıp korumalığa soyunmuş Fetö taktikleri ile belediye başkanlarımıza karşı saldırgan bir tutum göstermiştir.

Öyle bir meclis düşünün ki, 1. Kattan meclis salonuna çıkarken CHP’li belediye başkanlarına, meclis üyelerine hakaret edilsin hatta belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz salonlara alınmasın!

Meclis salon kapısını belediye başkanlarımıza çarpan, yol arkadaşlarımızın kollarını sıkıp morartan, meclis üyelerimizin önüne barikat kuran kişi ve kişilerin amaçları çok net anlaşılmaktadır.

Meclis Başkanvekili Polat Bora Mersin elleri titreyerek yönettiği mecliste tüm salonu tahrik edecek söylemlerde bulunmuştur. Cep telefonuna gelen mesajlarla meclis yönetildiğine ilk defa şahit olduk. Koruma müdürü uçar kaçarın taktikleri Mersin’e yetmemiş olacak ki bir sonraki toplantıda daha agresif olmalıyız diye serzenişte bulunmuş.

16 Eylül Salı Günü halkımızın ve kentimizin çıkarlarını korumak için yine orada olacağız.

Hiçbir belediye başkanımız ve meclis üyemiz bir adım geri atmadan Aydın halkının onurunu yine orada temsil edecektir. İktidarın himayesine girenler Aydın halkının huzuruna çıkamazken Cumhuriyet Halk Partililer halkın huzurunda halk için orada olacak!

Aydın halkının onurlu insanlarının verdiği oyları saltanatı için peşkeş çeken, duruşunu koltuk uğruna satanlara asla milletin iradesini teslim etmeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi olarak Aydın’ı satanlara karşı çizgimiz net, tavrımız bakidir.

Emniyet güçlerine dahi sosyal medyadan saldırmayı kendine şiar eden bir yapının kötülükte sınır tanımayacağını çok iyi biliyoruz.

Kötülüğün ve iftiranın kitabını kendine rehber edinenler kaybedecek.

Duruşumuza yenilecekler.

İrademize yenilecekler.

Haklılığımıza, cesaretimize yenilecekler.

KAMUOYUNA