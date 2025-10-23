Bilal Saygılı, “Hükümetimizin titizlikle hayata geçirdiği bu proje, İzmir’in sanat, tarih ve fikir hayatına yön veren bir yaşam merkezi haline gelmiştir. Bu tablo, AK Parti hükümetlerinin kültür ve sanata verdiği önemin en somut göstergesidir.” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’in merkezinde yer alan Alsancak Kültür ve Sanat Merkezi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Saygılı, 141 yıllık Alsancak Tütün Fabrikası’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde yeniden hayat bulduğunu söyledi.

“İzmir tarih boyunca kültürün, sanatın ve medeniyetin başkenti olmuştur. Bugün de aynı ruh yeniden filizleniyor.” diyen Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir zamanlar sanayi geçmişinin sembolü olan 141 yıllık Alsancak Tütün Fabrikası, artık mazinin tozlu raflarında bir hatıra değil; İzmir’in kalbinde yeniden doğan bir kültür ve sanat mabedidir. Hükümetimizin titizlikle hayata geçirdiği proje sayesinde bu alan, 20 bin metrekarelik dev bir kültür vadisine dönüşmüştür.”

Saygılı, merkezin bünyesinde yer alan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ile Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi gibi kurumların kenti kültürün merkezi haline getirdiğini belirtti.

“Açıldığı 2023 yılından bu yana 1 milyon 200 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan merkez, sanatın ve bilginin ışığını toplumun her kesimine ulaştırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getiriyoruz. Bizler de İzmir’de bu vizyonu yaşatmak, şehrimizi sadece altyapıda değil, kültürde, sanatta, ilimde de yükseltmek için kararlılıkla çalışıyoruz.” dedi.

Saygılı, projede emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm sanatçılara, mimarlara ve emekçilere teşekkür etti.

Açıklamasında İzmir Kültür Yolu Festivali’ne de değinen Saygılı, festivalin bu yıl 25 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. “Şehirde Festival Var!” sloganıyla düzenlenecek etkinliklerin İzmir’e büyük bir kültürel ve ekonomik hareketlilik kazandıracağını vurguladı.

Festival kapsamında Salvador Dalí, Matisse, Miró gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin İzmirlilerle buluşacağını belirten Saygılı, “Dijital sanat gösterilerinden konserlere, tiyatrolardan atölyelere kadar yüzlerce etkinlik şehrin dört bir yanında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.” dedi.

Başkan Saygılı, festivalin yalnızca sanatseverleri değil, turizm ve ekonomi alanlarını da canlandıracağını belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımızın güçlü vizyonu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle İzmir artık sadece geçmişiyle değil, geleceğiyle de bir kültür başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Alsancak Kültür ve Sanat Merkezi bu yolculuğun simgesi haline gelmiştir.”