Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Bakanlık kaynakları, “Yerli ve millî savaş uçağımız KAAN envantere girene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu sistemlerin dost ve müttefik ülkelerden temin edilmesi planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Eurofighter sürecinde olumlu adımlar

MSB kaynakları, Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter görüşmelerinde olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Açıklamada, “Görüşmelerde olumlu adımlar atılmış olup, uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Sözleşme aşamasına geçildiğinde kamuoyu resmi olarak bilgilendirilecektir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir” denildi.

Gazze görev gücü hazırlıkları

MSB kaynakları, Gazze’de kurulması planlanan uluslararası görev gücüne Türkiye’nin olası katılımına ilişkin de bilgi verdi.

Açıklamada, “TSK, tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Gazze görev gücünün kurulması kapsamında Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (CMCC) oluşturulmuştur. Bu yapı, güvenlik devriyeleri, insani yardım, sınır güvenliği ve ateşkesin takibi gibi görevleri yürütecektir” ifadeleri kullanıldı.

“Diplomatik ve askerî istişareler sürüyor”

Türkiye’nin, ateşkes anlaşmasının dört garantör ülkesinden biri olarak, diğer taraflarla diplomatik ve askerî düzeyde temaslarını sürdürdüğü vurgulandı.

MSB kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde hazırlıklarını sürdürmektedir” dedi.

Suriye’de ortak güvenlik süreci

Suriye’de istikrarın sağlanması için yürütülen çalışmalara da değinen bakanlık kaynakları, “Suriye hükümeti ile imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürüyor” açıklamasını yaptı.

Ayrıca, SDG unsurlarının Suriye Ordusu’na entegrasyonunun önemine dikkat çekilerek, “Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunmalı, ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi desteklenmelidir” denildi.

Eurofighter Typhoon nedir?

Eurofighter Typhoon, Avrupa konsorsiyumu tarafından geliştirilen, çok amaçlı dördüncü nesil savaş uçağıdır.

Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından ortak üretilen uçak; hava üstünlüğü, keşif ve saldırı görevlerinde aktif olarak kullanılmaktadır.