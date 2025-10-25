Sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşımızın bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmalar aralıksız sürmektedir. Bu süreçte büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm kurumlarımıza, personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyor; devletimizin tüm imkânlarıyla Foça halkının yanında olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.’’ dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ile birlikte Foça’da şiddetli yağmurla birlikte meydana gelen selden dolayı zarar gören mahallelerde vatandaşları ve kayıp Bülent Kaptanoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Başkan Saygılı, ‘’Dün Foça ilçemizde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda, ilçemizin farklı mahallelerinde sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır. Yaşanan bu üzücü afetin ardından devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren seferber olmuş, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için aralıksız bir şekilde sahada görev yapmaktadır. AFAD Başkanımız Sayın Ali Hamza Pehlivan, çalışmaları yerinde koordine etmek ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen faaliyetlere destek sağlamak üzere dün akşam itibariyle bölgeye intikal etmiş, beraberinde İzmir Valimiz Süleyman Elban ile birlikte dünden bu yana sahada incelemelerini sürdürmektedir.

Sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşımızın bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları; Arama Kurtarma Ekipleri, Su Altı Arama Ekipleri ve Drone Ekipleri tarafından beş ayrı bölgede eş zamanlı olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Çalışmalara destek amacıyla Manisa ve Muğla İl AFAD Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur illerinden gelen ekipler bölgeye sevk edilmiştir. TAMP kapsamında yürütülen koordinasyonlu çalışmalarda şu anda toplam 707 personel ve 279 araç görev yapmaktadır. Bu süreçte büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm kurumlarımıza, personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyor; devletimizin tüm imkânlarıyla Foça halkının yanında olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kaybolan vatandaşımızın en kısa sürede sağ salim bulunması için dualarımızı yineliyorum.’’ dedi.