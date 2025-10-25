İzmir Koruma Kurulu’nun 2025 yılı üçüncü olağan toplantısı, 23 Ekim 2025 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başkanlığında, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya birçok kurum temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Toplantıya İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yenal Aki, Karabağlar İlçe Sağlık Müdürü İsrafil Öztepe, Konak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Elvani Yıldırım, Torbalı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hakan Tetik ve çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcılar arasında ayrıca İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İŞKUR, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ve Konak belediyeleri ile İzmir Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türk Kızılayı ve Yeşilay temsilcileri de yer aldı.

Toplantıda; eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, kendi işini kurma projeleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, okul tadilatları ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

“Amacımız, yeniden başlamak isteyen herkese umut olmak”

Toplantının ardından açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, denetimli serbestlik hizmetlerinin insanlara yeni bir başlangıç sunduğunu belirtti.

Yeldan, “Amacımız; yükümlülerimizin meslek edinmeleri, üretken hale gelmeleri ve topluma yeniden kazandırılmalarıdır. Onların hayatlarına dokunmak, yeniden umut olmaktır,” dedi.

Başsavcı Yeldan, İzmir Koruma Kurulu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri de paylaştı.

Planlanan projeler arasında şunlar yer aldı:

Kadın yükümlülere yönelik kişisel bakım, güzellik salonu ve saç bakımı alanlarında kurslar,

Eski hükümlülerin kendi işini kurma projelerinin daha fazla kişiye ulaştırılması,

“Yeşil Vatan Seferberliği” kapsamında Adalet Ormanlarının sayısının artırılması,

İzmir İstihdam Haritası hazırlanarak meslek edindirme kurslarının planlanması,

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasında Gençlik Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesi.

“Her bireyin topluma yeniden kazandırılabileceğine inanıyoruz”

Yeldan, açıklamasının sonunda, “Her bireyin yeniden topluma kazandırılabileceğine inanıyoruz. Bu inançla İzmir’deki tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.