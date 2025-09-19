İzmir Körfezi, son günlerde artan balık ölümleriyle gündemde. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediyeyi eleştirerek körfezin canlılar için can çekiştiğini belirtti.

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri

İzmir Körfezi’nde sahile vuran ölü balıklar, bölge halkının ve yetkililerin tepkisini çekiyor. AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, balık ölümlerinin körfezin ciddi şekilde kirlendiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti’den belediyeye tepki

Saygılı, "Çeyrek asırdır İzmir’i yöneten CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile körfez, balıkların bile yaşam mücadelesi verdiği, kokudan geçilmeyen bir hale geldi" dedi. Belediye hizmetlerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Saygılı, mevcut belediye başkanının da sözünü yerine getiremeyeceğini savundu.

Körfez temizliği ve vaadler

Başkan Saygılı, geçmiş dönemlerde CHP’li belediye başkanlarının körfezde yüzme vaadi verdiğini, ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini belirtti. Mevcut başkan Cemil Tugay’ın göreve başlarken, “5 yılın sonunda körfezde yüzmeyi vaat edemem ama daha temiz bir körfez bırakabilirim” sözlerine rağmen balık ölümlerinin sürdüğünü dile getirdi.