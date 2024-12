AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte Tire’de önemli ziyaretler ve temaslarda bulundu. Başkan Saygılı, Hükümet Konağı’nın açılışı, Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile toplantı, Meşhur Tire Salı Pazaryerindeki esnafları, Tire Ticaret Odası ve AK Parti Tire İlçe Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vatandaşa hizmette yeni bir dönem

Tire’de yapımı tamamlanan Hükümet Konağı’nın açılışı İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kent protokolü ve vatandaşlarla birlikte gerçekleştirildi. Başkan Saygılı, bu modern yapının vatandaşların daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için muhteşem bir eser olduğunu belirterek, ‘’Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Müftülük, Kadastro Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü gibi önemli kurumların bir arada hizmet vermesi, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf sağlayacak. Bu eser, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen vatandaş odaklı hizmet anlayışının çok önemli bir örneğidir. Tireli hemşehrilerimiz, bu yapıda konforlu ve kaliteli bir hizmet alacaklar. Hükümet Konağı, sadece bir bina değil; devletimizin Tire’ye olan sevgisinin ve verdiği önemin bir nişanesi olarak gönüllerimizde yer alacak.’’ dedi.

"Tire, Ege Bölgesi'nin üretim ve istihdam üslerinden biri olma yolunda ilerliyor"

Ziyaretler ile ilgili konuşan Başkan Saygılı, ‘’Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sanayicilerimizin taleplerini ve önerilerini dinledik. Tire, sadece İzmir’in değil, bütün bölgenin üretim ve istihdam üslerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bizler de bu potansiyeli daha da yukarı taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı’yı ziyaretimizde ise ilçemizin ticari hayatının geliştirilmesi ve yeni projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Tire’nin ticaret ve sanayi alanlarındaki güçlü yapısı, ilçemizin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için en büyük dayanağımızdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisinin büyümesi ve kalkınması adına hayata geçirilen reformlar ve teşviklerle ülkemizin üretim gücü artmış, ihracatımız rekor seviyelere ulaşmıştır. Bu güçlü ekonomi politikaları, Tire gibi sanayi ve ticaret potansiyeli yüksek ilçelerimiz için de büyük fırsatlar sunmaktadır. Bizler de bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ diye konuştu.

"Teşkilatlarımızın gücüne inanıyor ve bu gücü daha ileriye taşımak için çalışıyoruz"

‘’AK Parti Tire İlçe Başkanlığı ziyaretimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Güçlü ve Büyük Türkiye” hedefimize ulaşmak için teşkilatımızın yürüttüğü saha çalışmalarını ve faaliyetlerini değerlendirdik.’’ diye sözlerine devam eden Başkan Saygılı, ‘’Teşkilat mensuplarımızın azmi ve kararlılığı, bizlere her zaman güç ve ilham veriyor. Tire’deki bu birlik ve beraberlik ruhu, hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği için büyük bir umut kaynağıdır. AK Parti olarak, teşkilatlarımızın gücüne inanıyor ve bu gücü her alanda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Tire teşkilatımız, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada aktif olarak vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onların taleplerini ve beklentilerini dinliyor. Bu özverili çalışmalar, ilçemizin her alanda büyüyen ve gelişen bir yapıya kavuşmasında önemli bir rol oynuyor. Teşkilat mensuplarımızın gayreti, Tire’nin geleceği için yeni projeler üretme ve mevcut projeleri daha da ileriye taşıma konusunda bizlere büyük bir motivasyon sağlıyor. Birlik ve dayanışma anlayışımızla, Tire’nin sadece ekonomik ve sosyal olarak değil, aynı zamanda kültürel ve idari anlamda da daha ileriye taşınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte teşkilatımızın her bir mensubunun katkısı, “Güçlü ve Büyük Türkiye” hedefimize giden yolda en büyük güvencemizdir. Tire’deki bu güçlü teşkilat yapısıyla, ilçemizin geleceği çok daha parlak olacaktır.’’ dedi.