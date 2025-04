Urla Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, üreticiye sahip çıkan, toprağa değer veren ve tarımda sürdürülebilirliği önceleyen bir vizyonla kapılarını açtı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, tarım ve üretimin yalnızca ekonomik bir değer değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve kültürel miras olduğunu vurguladı. Başkan Balkan, "Bugün burada enginarın hikayesini hep birlikte yeniden yazıyoruz. O hikâyenin gerçek kahramanları sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giden, güneşin altında emeğini alın terine dönüştüren üreticilerimizdir" diyerek, festivalin temel amacının üreticiyi görünür kılmak ve bu bereketli topraklara olan borcu hatırlatmak olduğunu söyledi

İzmir’in bereketli topraklarının simgesi enginar, Urla’da bir kez daha festival coşkusuyla buluştu. Bu yıl 11’incisi düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Uluslararası Urla Enginar Festivali, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın ev sahipliğinde görkemli bir açılışla başladı. Kortejde eşi Öznur Tugay ile birlikte yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile eşi Pınar Balkan, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Avukat Deniz Yücel, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, üreticiler, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti. Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, tarıma, üreticiye ve yerel değerlerin korunmasına dair önemli mesajlar verildi.

"Gelecek nesiller için projeleri hayata geçiriyoruz"

Enginarın yalnızca bir tarım ürünü değil, Urla'nın kültürel belleğinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Balkan, festivalleri sadece eğlencelik etkinlikler olarak değil, yerel kalkınma ve tarım bilincini artıran birer stratejik araç olarak konumlandırıyor. Balkan, "Enginar Festivali, yalnızca mutfaklarda değil; tarlada, sokakta, pazarda yaşanan bir şölendir. Gelecek nesillere toprağın, üretimin ve emeğin değerini aktaracak projeleri hayata geçiriyoruz" dedi. Urla Belediyesi’nin GastrofarmUrla çatısı altında düzenlediği Mart Dokuzu Ot Bayramı, Bağbozumu Şenlikleri, Hasat Şenlikleri ve Zeytin ve Sanat Festivali gibi etkinliklerle tarıma dayalı kırsal kalkınmayı bir bütün olarak ele aldığını belirten Balkan, "Biz istiyoruz ki toprak üreticide kalsın. Katma değeri yüksek tarımsal ürünleri kendi topraklarımızda üretelim" ifadelerini kullandı.

Kooperatiflerle güçlü işbirlikleri

Başkan Selçuk Balkan, göreve geldikleri günden bu yana üreticinin, köylünün ve çiftçinin yanında olduklarını vurgulayarak, Kadıovacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yapılan iş birliği sayesinde 30 bin metrekarelik alanın zeytinlik olarak üretime kazandırıldığını, kısa süre önce ise 7 bin adet zeytin fidanının üreticilere ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca Balkan, geçmişte toprağından uzaklaşmak zorunda kalan çiftçiye yeniden umut olmak ve ekonomik olarak nefes aldırmak istediklerini belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ülke kalkınması yerelden başlar’ sözünü rehber alıyoruz” dedi.

Urla öz değerlerini koruyacak

Festivalin, aynı zamanda tarım arazilerini korumanın ve Urla’nın öz değerlerini geleceğe taşımanın da bir aracı olduğunu vurgulayan Balkan, “Biz istiyoruz ki Urlamız, tarihiyle, tarımıyla, kasaba ruhuyla hep böyle kalsın. Asıl hedefimiz işte budur” diyerek festivallerin ardındaki derin vizyona dikkat çekti. Festival boyunca 100’ü aşkın enginar üreticisi stantlarında ziyaretçileri ağırlarken, çocuklara tohum dağıtımı, gastronomi atölyeleri, üretici panelleri ve şeflerin özel tarifleriyle Urla, yine Ege’nin en canlı sofralarından birine dönüştü” dedi. Başkan Balkan, açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve festivalin hayata geçmesinde emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ederek sonlandırdı.

İzmir önemli bir tarım kenti

İzmir'in çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, ülke tarımının kötüye gidişini ve tarımdaki istihdam durumunu sayılarla anlattı. Başkan Tugay, 2001 ve 2023 yılları arasında Türkiye'de tarımın Gayrisafi Milli Hasıla'daki payının yüzde 11,4’ten 6,2'ye, istihdamdaki payının da yüzde 37,58'den yüzde 14,8'e düştüğünü dile getirdi. Tugay, “Artık daha az sayıda insanımız tarımla uğraşıyor. Maalesef tarımsal ürünlerimizin ülkemizdeki payı da azalmış durumda. 2001 yılından bu yana 22 yıldır Türkiye'de 2,5 milyon hektar tarım alanını kaybettik. Bu rakamlar çoğaltılabilir. Hepsi olumsuz, üzücü. Üzücü ve olumsuz şeyler karşısında gözümüzü kulağımızı kapatmak, kaba tabiriyle başımızı kuma gömmek değil de gerçekleri görmek, sorunların üzerine gitmek, bunlar için çareler üretmek zorundayız. Yapması gerekenler yapmayabiliyor. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi. Türkiye'de iklim, tarım kötüye gidiyor. Gerekeni yapmıyorlar. Ülkede yoksulluk, işsizlik artıyor ama maalesef daha iyiye götüren olmuyor. Böyle durumlarda milletin ayağa kalkması ve ülkesine sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Türk milletinin çok büyük bir önderi var

Tören sahnesinin yanında bulunan Atatürk Heykeli'ni göstererek konuşmasını sürdüren Tugay, “Milletlerin liderleri var, yaptıklarıyla kendisine meşale, ışık gibi gördüğü insanlar var. Her millette de yok. Ama ne mutlu bize ki büyük Türk milletinin çok büyük bir önderi var. Öylesine bir önder ki; İzmir'e aşık, inanan, Kurtuluş Savaşı'nın buradan başladığını bilen ve burada bitiren, ilk İktisat Kongresi'ni İzmir'de, Cumhuriyet’in kuruluşundan önce yaptıran, kadınlara özel bir önem veren, fuarının yapılmasını emreden... Fuarımızın bu sene 94'üncüsünü yapacağız. Gittiği her yere adeta medeniyet, eğitim, vatanseverlik, insan, doğa sevgisi taşıyan o lider 'Çiftçi milletin efendisidir' demişti. Çiftçimiz milletin efendisi olmak durumunda, biz de onların önünde her zaman saygıyla eğilmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Festival bölgenin kalkınma hikayesidir

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, “2015 yılında bu festival bir hayaldi. Güç birliğiyle bu hayal gerçeğe dönüştü. Milyonların kalbinde yer etti. Bir bölgenin kalkınma hikayesidir. Ortak vizyonun eseridir. Bu festival, yerelden evrensele uzanan bir köprüdür” ifadelerini kullandı.

Üretici kazanırsa ülke kazanır

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, “Toprağın bereketiyle yoğrulmuş emeğin ve sabrın simgesi enginar için bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Üretici kazanırsa ülke kazanır. Üreticimize moral ve motivasyon kaynağıdır. Toprağa sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır. Yaşasın emek, yaşasın Urla” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Başkan Cemil Tugay ile Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve beraberindeki heyet, üretici stantlarını gezdi. Başkan Tugay ve Başkan Balkan, üreticilerle ve vatandaşlarla sohbet etti.