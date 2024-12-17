Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışıyla mücadele amacıyla ticari araçlara zorunlu kıldığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2025 yılına kadar uygulanmak üzere devreye alındı. Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yükümlülerin zamdan etkilenmemesi için başvurularını yıl bitmeden yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Aralık ayında kayıt yaptıranlar avantajlı

Başkan Özmeriç, yeni yılda artacak olan yeniden değerlendirme oranları nedeniyle Ocak 2025’te başvuru yapanların daha fazla ödeme yapacağını vurguladı:

2024 Aralık kayıt ücreti: 2.172 TL

Ocak 2025 sonrası: Ek olarak yaklaşık 1.000 TL daha fazla ödeme riski.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Aralık ayında kayıt yaptırıp onay kodu alanlar, cihazlarını yetkili bayilerden uygun maliyetle temin edebilir. Aksi halde zamlı tarifelerle karşılaşacaklar” dedi.