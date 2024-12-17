Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi gündemdeki yerini koruyor. Suriye'nin ayağa kalmasının inşa ve imar çabalarına AB ile uluslararası kuruluşların destek olmasından geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına maalesef yeterli desteği vermedi, veremedi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ursula von der Leyen, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkmasının mümkün değil. Suriye'nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, AB ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalması lazım. Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına maalesef yeterli desteği vermedi, veremedi. Şimdi bunu telafi etmek mümkündür. Bunun yolu da Suriye'nin inşa ve imar çabalarına destek olmaktan geçiyor” diye konuştu.

Beştepe'de gerçekleşen zirvede Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinin göndermeyi planladığı mültecilerin de gündeme geleceği iddia edildi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yaapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir.

- Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koymalarını beklediğimizi kendilerine ilettim. Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esirt edilememesi gerektiğini vurguladım.

- Bugünkü görüşmemizde Suriye sahasındaki son gelişmeleri detaylıca ele aldık. Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere katılımcı bir idarenin tesisi konusunda hemfikir olduğumuzu gördük.

- 61 yıllık zulmün, baskının, karanlığın ardından yıkılan Baas rejimi geride kelimenin tam anlamıyla büyük bir enkaz bıraktı. Yaklaşık bir milyon insanı katledilmiş, nüfusunun yarısı yerlerinden edilmiş, 13 yıldır süren çatışmalardan bitap düşmüş bir Suriye ile karşı karşıyayız.

- Bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Gerek DEAŞ, gerekse PKK ile mücadeleyi de görüşmemizde ele aldık. Türkiye DEAŞ ve PKK’yı sahada bozguna uğratan yegane NATO ülkesidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ, ne de PKK ve türevlerine yer yoktur