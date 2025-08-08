Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı Buca Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası cezaevi önünde açıklama yapan Sengel, hukuk, sağlık ve vicdan üzerinden sert mesajlar verdi. “Bu bir hukuki süreç değil, düpedüz bir zulüm” diyen Sengel, meslek gruplarını vicdanla hareket etmeye davet etti.

“Dışarıda onu bekleyen kocaman bir İzmir var”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Başkan Sengel, “Halen cezaevinde olması büyük bir hukuk garabetidir. Bu sürecin bir an önce sona ermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Şenol Başkan içeride dimdik ayakta. Onu dışarıda bekleyen evlatları, güçlü bir il örgütü ve kocaman bir İzmir var” dedi.

Başkan Sengel, Şenol Aslanoğlu’nun selam ve sevgilerini de kamuoyuna iletti.

“Bu süreç bir aileye, sağlığa ve vicdana zulümdür”

Sengel, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte görevinden uzaklaştırılan ve dört aydan uzun süredir tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Cezaevi koşullarının sağlık sorunlarını ağırlaştırdığını belirten Sengel, “Murat Başkan, annesinin hastaneye kaldırıldığını cezaevinde televizyondan izledi. Bu bir adalet süreci değil; bu, bir annenin, bir ailenin yaşadığı büyük bir travmadır. Vicdana, sağlığa, kalbe ve bir aileye zulümdür” ifadelerini kullandı.

“Mesleklerimizi vicdanlarımızla yerine getirelim”

Buca Cezaevi önünde yaptığı açıklamada siyaset ötesi bir çağrıda bulunan Başkan Sengel, başta hukukçular ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm meslek gruplarına vicdanla hareket etme çağrısında bulundu.

Sengel sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“İnsanlığımızı kaybetmeden, siyasetin ve ideolojik yaklaşımların dışında durarak vicdanlarımızla hareket etmeliyiz. Bu çağrıyı sade bir yurttaş olarak yapıyorum. Daha adaletli yarınlarda, umutla bir araya geleceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle…”